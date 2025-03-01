أكسيوس عن مصدر أجنبي: نحن في طريق مسدود بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أجنبي مطلع قوله، "نحن في طريق مسدود بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ووفق "أكسيوس"، فإن مسؤولون في إسرائيل ودول الوساطة يعتقدون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحدها تستطيع إخراج المفاوضات من الطريق المسدود.

وأفاد الموقع نقلًا عن مسؤولين، بأن محادثات فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة مع وسطاء مصريين وقطريين لم تحقق أي تقدم.

وأشار المسؤولون، إلى أن حركة حماس أوضحت لمصر وقطر ومن خلالهما للولايات المتحدة أن عليها ضمان تنفيذ إسرائيل للاتفاق.

وفي السياق ذاته، نقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث في اجتماع الليلة الخطوات المقبلة ردًا على رفض حماس تمديد المرحلة الأولى

وأوضح المسؤول، أنه لم يتخذ أي قرار خلال مشاورات نتنياهو بشأن المفاوضات واجتماع الليلة للمتابعة، كما سيبحث نتنياهو في اجتماع الليلة خطوات تتراوح بين تقليص المساعدات واستئناف الحرب.

وبشأن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن ويتكوف لن يصل إلى المنطقة قبل يوم الخميس، حسبما نقله "أكسيوس".

وأعرب المسؤول عن أمله ألا تؤدي الخطوات التي ستتخذ خلال مشاورات الليلة التي يجريها نتنياهو إلى انهيار الصفقة.

وتسعى إسرائيل إلى التوصل لاتفاق جديد يمدد الهدنة لمدة 42 يومًا إضافية، يتم خلالها تنفيذ صفقة تبادل جديدة، بحيث يتم الإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح دفعات أخرى من السجناء الفلسطينيين، حسبما نقله "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي.

ومن جانبه، أكد مسؤول بحركة حماس، أن إسرائيل سعت إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تمتد 42 يومًا لتشمل شهر رمضان، لكنه أشار إلى أن حماس تريد المضي قدمًا في المفاوضات للانتقال إلى المرحلة الثانية، مما يمهد المجال لإنهاء الحرب بصورة دائمة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس، اليوم السبت، إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه لا توجد حاليًا أي مفاوضات مع الحركة في شأن المرحلة الثانية.

وأكد قاسم أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

وكانت حماس قد أكدت، اليوم السبت، في رسالة بعثها إلى القمة العربية وقادة الدول العربية، حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصولًا لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار.

وانتهت، اليوم السبت، المرحلة الأولى (42 يومًا) من اتفاق وقف إطلاق النار، التي دخلت حيز النفاذ في 19 يناير الماضي، وسلمت الحركة بموجبها 33 أسيرًا إسرائيليًا، من بينهم 8 جثث، مقابل نحو ألفي أسيرًا فلسطينيًا ضمن 7 دفعات.

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية (42 يومًا) من الاتفاق، التي تنص على تسليم بقية الأسرى الإسرائيليين الأحياء، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع الفلسطيني المدمر، لكن مازالت تل أبيب تماطل.

كما تشمل المرحلة الثانية المفاوضات حول إدارة غزة، وإعادة إعمارها.