"حرب نفسية".. مكتب نتنياهو يرد على فيديو المقاومة للأسرى الإسرائيليين

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردًا على فيديو نشرته كتائب القسام، "سنواصل العمل بلا كلل لإعادة جميع أسرانا وتحقيق جميع أهداف الحرب".

واعتبر مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أنه مقطع دعائي قاسٍ أجبر فيه الأسرى الإسرائيليين على الانخراط في حرب نفسية، حسب تعبيره.

وأكد مكتب نتنياهو، "إسرائيل لن تتراجع بسبب دعاية حماس".

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مقطع فيديو بعنوان "هذا حقًا غير إنساني"، ظهر فيه أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة، وهم يوجهون رسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في الفيديو الأسير إيتان هورن وهو يودّع شقيقه يائير الذي أفرجت كتائب القسام عنه من الأسر سابقًا، فيما بقي هو في أسر المقاومة بانتظار إنجاز مراحل اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة.

وقال هورن في المقطع المصور: "أنا سعيد بأن أخي سيتحرر غدًا ولكن هذا غير منطقي بأي شكل من الأشكال وغير إنساني بأن يفرقوا بين العائلات، أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات لا تدمروا حياتنا جميعًا".

كتائب القسام تنشر فيديو لأسرى إسرائيليين في غزة يوجهون رسائل إلى قيادة الاحتلال وعائلاتهم : "أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمروا حياتنا جميعاً". pic.twitter.com/cHoYmriJMx — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) March 1, 2025

وتابع في رسالته لحكومة الاحتلال: "هل جننتم أخي سيخرج وأنا سأظل هنا.. ماذا فعلتم في سنة ونصف كم شخص تريدون أن تقتلوا بعد؟".

كما دعا أهالي الأسرى إلي استمرار التظاهر ولا يتوقفوا حتى توقع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حركة حماس.