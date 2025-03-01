دبلوماسي أوروبي: زيلينسكي أخطأ في نبرة حديثه عندما تحدى ترامب علنًا

وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن دبلوماسي أوروبي قوله، تعليقًا على اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن "عدوانية ترامب كانت لافتة، لكن زيلنسكي أخطأ في نبرة حديثه عندما تحدى ترامب علنًا".

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي، أن الأمر لا يزال حديثًا جدًا لإبداء رأي جاد بشأنه، فيما يتعلق بالمشادة الكلامية التي نشبت بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بالبيت الأبيض أمس الجمعة.

وزار زيلينسكي الولايات المتحدة، أمس الجمعة، والتقى ترامب في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.