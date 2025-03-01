الاتحاد الأوروبي يدين عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة

وكالات

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.

وأدان الاتحاد عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية، مؤكدًا أنه على إسرائيل حماية المدنيين ومحاسبة الجناة.

وقال "ندين توسيع المستوطنات وعمليات الهدم وقلقون إزاء نقاط التفتيش والقيود على الحركة في الضفة".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في الضفة الغربية.

ويأتي القلق الأوروبي، بعدما شرعت الجرافات الإسرائيلية العسكرية، اليوم السبت، بهدم عدد من المنازل والمباني السكنية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية .

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "الاحتلال دفع صباح اليوم، بجرافاته الثقيلة إلى المخيم، وشرع بعملية هدم المنازل وتدمير ما يحيط بها، بدءا من محيط مسجد أبو بكر الصديق، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض".

ووفق الوكالة ، جاء هذا التصعيد بعد إخطار الاحتلال قبل خمسة أيام بهدم 11 منزلًا بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود المنازل لثماني عائلات فلسطينية.

وأضافت وفا، أن "هذا التصعيد يأتي في إطار العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها، لليوم الـ33 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات والجرافات وفرق المشاة، التي تطبق الحصار على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتتمركز في شارع نابلس، وسط استيلائها على عدد من المباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية.