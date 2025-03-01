الأمين العام للناتو: اللقاء بين ترامب وزيلينسكي كان "مؤسفًا"

وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، إن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض كان "مؤسفًا".

وأضاف روته، "أبلغت زيلينسكي أن عليه إيجاد طريقة لاستعادة العلاقة مع ترامب والإدارة الأمريكية".

ودعا الأمين العام لحلف الناتو،الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وأوروبا "للتكاتف" من أجل "سلام دائم".

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، أمس الجمعة، والتقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.