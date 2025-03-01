بعد المشادة الكلامية.. زيلينسكي: ما زلت مستعدًا لتوقيع اتفاق المعادن مع أمريكا

وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ما زال مستعدًا لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال زيلينسكي، إن "دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيوي لأوكرانيا"، مضيفًا "أريد إنهاء الحرب ولا أحد يريد السلام أكثر منا".

كما أعرب الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، عن شكره للدعم الأمريكي لبلاده، معربًا عن أمله فى قيام"علاقات قوية" مع واشنطن.

وجاء ذلك بعد أقل من يوم من المشادة الكلامية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي حدثت أمس الجمعة بالبيت الأبيض بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.

وفيما يتعلق بصفقة المعادن، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال، الأربعاء الماضي، إن أوكرانيا والولايات المتحدة أعدتا النسخة النهائية لاتفاق المعادن النادرة.

وأكد شميكال، أن اتفاق المعادن النادرة بين كييف وواشنطن مرتبط مباشرة مع ضمانات أمنية لأوكرانيا، مضيفًا أن الاتفاق يضع تصورًا لتأسيس صندوق خاص للاستثمار المشترك، وستساهم كييف بنسبة 50% من إيرادات المعادن في هذا الصندوق.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أسوشيتد برس (أ.ب) عن مسؤولين أوكرانيين قولهم، إن أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على إطار صفقة اقتصادية تشمل الوصول للمعادن النادرة في كييف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد رفض في وقت سابق مسودة اتفاق أمريكي بشأن استغلال المعادن النادرة في بلاده مثل الليثيوم المستخدم في صناعات الفضاء والدفاع والطاقة النووية، لأنه لم يتضمن ضمانات أمنية وكان يرفق به المبلغ البالغ 500 مليار دولار.

وتوترت الأوضاع بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني في الآونة الأخيرة، بسبب رفض أوكرانيا مطالب الولايات المتحدة بإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار ليكون جزءً من صفقة لمنح واشنطن حصة من ثروة كييف المعدنية، وفق ما ذكره مسؤول أوكراني مطلع على المحادثات لوكالة "بلومبرج".