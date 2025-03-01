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الرئيس الألماني: أسلوب ترامب مع زيلينسكي "خطف أنفاسي"

05:38 م السبت 01 مارس 2025

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

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برلين (د ب أ)

انتقد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشدة، ووصف مقابلته الغاضبة التي أجريت في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها فاقت التصورات.

وقال شتاينماير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم السبت، وهو على متن طائرة متجهة إلى أوروجواي: "تفشل الدبلوماسية عندما تتم إهانة الشركاء أمام العالم".

وذكر شتاينماير متجنبًا التعقيدات الدبلوماسية المعتادة: " المشهد الذي حدث في البيت الأبيض خطف أنفاسي. لم أكن لأصدق أننا قد نضطر إلى الدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الولايات المتحدة على الإطلاق".

وأضاف الرئيس الألماني، أن الأوروبيين ما زالوا ملتزمين بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون، "لا بد أن نمنع أوكرانيا من الاضطرار لقبول الخضوع".

واتهم ترامب، أمس الجمعة، زيلينسكي بتعريض أمن العالم للخطر عن طريق رفض التفاوض على اتفاق سلام مع روسيا، محذرًا من أنه "يقامر بنشوب حرب عالمية ثالثة" وأرواح الملايين.

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