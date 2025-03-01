خلال زيارة زيلينسكي لواشنطن.. روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة مهاجمة محطة "التيار التركي"

وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا حاولت ليلة 28 فبراير خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي للولايات المتحدة الأمريكية مهاجمة محطة تزويد خط التيار التركي.

وأفادت الدفاع الروسية، بإسقاط 3 مسيرات أوكرانية هاجمت محطة ضخ غاز تزود خط أنابيب التيار التركي في إقليم كراسنودار.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان، هاتفيًا، عن الهجوم الأوكراني على محطة تزويد خط التيار التركي.

وأضافت الخارجية، أن لافروف طلب من فيدان استخدام قدرات تركيا في العمل مع أوكرانيا لمنع محاولات مماثلة.

و توفر إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية عبر خط أنابيب "التيار التركي".

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، أمس الجمعة، والتقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.