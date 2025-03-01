رئيس الوزراء المجري يدعو الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات مباشرة مع روسيا

وكالات

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قوله: "أدعو الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات مباشرة مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وأوضح أوربان، أن هناك اختلافات استراتيجية لا يمكن التغلب عليها في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء المجري، "سأعارض الجهود الرامية لإيجاد أي إجماع بشأن أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

وأشار أوربان، إلى أن قرار الأمم المتحدة يشير إلى مرحلة جديدة في تاريخ الصراع الأوكراني الروسي.

وفي وقتٍ سابق، أكد أوربان موقفه الرافض لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن القرار لن يُتخذ دون موافقة بلاده، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تدمير الاقتصاد المجري بالكامل".

كما عارض رئيس الوزراء المجري، محاولة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرًا إلى أن الحرب الدائرة ليست حول أوكرانيا نفسها، بل حول المنطقة التي كانت بمثابة عازل بين الناتو وروسيا، مضيفًا أن كييف ستعود إلى هذا الوضع مجددًا دون أن تصبح عضوًا في الحلف.

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، مشروع قرار أمريكي يدعو إلى نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا وتحقيق سلام دائم بين كييف وموسكو في أسرع وقت ممكن.

وصدر القرار بتأييد 10 أصوات، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت تتقدمها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى اليونان والدانمارك وسلوفينيا.

ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن قرار مجلس الأمن لم يتضمّن أيّ إشارة إلى وحدة الأراضي الأوكرانية.