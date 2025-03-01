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سويسرا تنظم مؤتمرا دوليا لبحث حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية

04:10 م السبت 01 مارس 2025

وزارة الخارجية السويسرية

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جنيف- (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية السويسرية اليوم السبت أن حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستكون محور مؤتمر دولي، يعقد في جنيف الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزارة أنه تمت دعوة الدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى الاجتماع في السابع من مارس على مستوى فني، بحضور سفراء الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر إصدار إعلان، لاسيما فيما يتعلق باتفاق جنيف الرابع، الذي يحمي المدنيين الذين "يجدون أنفسهم، في حالة صراع أو احتلال، في أيدي طرف في الصراع أو قوة احتلال ليسوا من رعاياها.

وعقدت اجتماعات مماثلة لإعادة التأكيد على اتفاقيات جنيف في أعوام 1999 و2001 و2014 .وشهد الاجتماع الأخير مشاركة حوالي 120 دولة.

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وزارة الخارجية السويسرية جنيف الأراضي الفلسطينية
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