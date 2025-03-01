حماس: هدم المنازل بمخيم نور شمس بالضفة إمعان في جرائم الحرب



وكالات



قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن هدم الاحتلال الإسرائيلي المنازل بمخيم نور شمس بالضفة الغربية وإجبار السكان على النزوح انتهاك للقانون الدولي وإمعان في جرائم حرب.

وأضافت الحركة في بيان، اليوم السبت، أن "تزامن جرائم الحرب مع تصريحات قادة الاحتلال الفاشي يؤكد نيته الممنهجة في تهجير شعبنا من مخيمات شمال الضفة".

وحذرت حماس من عواقب استمرار الصمت الدولي عن جرائم حكومة الاحتلال الفاشي في حق الشعب الفلسطيني.

ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري لوقف انتهاكات الاحتلال المروعة والمستمرة للقوانين الدولية.

وشرعت الجرافات الإسرائيلية العسكرية، اليوم السبت، بهدم عدد من المنازل والمباني السكنية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية .

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "الاحتلال دفع صباح اليوم، بجرافاته الثقيلة إلى المخيم، وشرع بعملية هدم المنازل وتدمير ما يحيط بها، بدءا من محيط مسجد أبو بكر الصديق، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض".

ووفق الوكالة ، جاء هذا التصعيد بعد إخطار الاحتلال قبل خمسة أيام بهدم 11 منزلًا بذريعة شق طريق يبدأ من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية، وتعود المنازل لثماني عائلات فلسطينية.



وأضافت وفا، أن "هذا التصعيد يأتي في إطار العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها، لليوم الـ33 على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات والجرافات وفرق المشاة، التي تطبق الحصار على مخيمي طولكرم ونور شمس، وتتمركز في شارع نابلس، وسط استيلائها على عدد من المباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية.