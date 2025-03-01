بعد صدام ترامب وزيلينسكي.. مارين لوبان: أمن أوروبا تحت رحمة واشنطن

وكالات



قالت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، إن صدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يكشف ضعف أوروبا وأن أمنها تحت رحمة الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقعت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.