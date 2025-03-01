الخارجية الروسية: زيارة زيلينسكي لواشنطن كانت فشلًا كاملًا لكييف

وكالات



قالت الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غير قادر على تحمل المسؤولية ومهووس بمواصلة الحرب ويرفض السلام.

وأضافت: "بسلوكه الفظ في واشنطن؛ زيلينسكي يؤكد أنه يشكل التهديد الأخطر للمجتمع الدولي باعتباره محرضًا على حرب كبرى".

وأوضحت الخارجية الروسية، أن زيارة زيلنسكي لواشنطن كانت فشلًا سياسيًا ودبلوماسيًا كاملًا لنظام كييف، حسب تعبيرها.

وأكدت أن أهداف روسيا في أوكرانيا لم تتغير.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على المشادة الكلامية الحادة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، أمس الجمعة.

وقالت زاخاروفا على قناتها في "تلجرام": إن أكبر كذبة قالها زيلينسكي خلال اجتماعه مع ترامب كانت تصريحه بأن كييف تُركت وحدها في عام 2022.

وتابعت زاخاروفا: "كيف تمكن ترامب ونائبه فانس من ضبط نفسيهما وعدم ضرب هذا الوغد؟ إنها معجزة التحمل."

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن زيلينسكي تلقى "صفعة قوية" من ترامب خلال اللقاء.

ووصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي الفيديو الذي وثق المشادة بين ترامب وزيلينسكي بـ"التاريخي".

ووقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.