"عظمة سحر" تثير الجدل في قنا.. مواطن يزعم العثور على طلاسم بجوار النيل

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثر أهالي مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، على عظمة مخصصة للسحر عليها طلاسم ملفوفة في قطعة قماش داخل كيس أصفر وملقاة بجوار نهر النيل.

وقال محمود عزام أحد أهالي المنطقة التى جرى العثور على العظمة بها خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "مع أول يوم في رمضان تم العثور على هذا الشيء داخل كيس أصفر ملفوفة بقطعة قماش سوداء ملقاة على الهيش جانب النهر ياريت حد يفهمني تعني إيه وكيفية التعامل معها".

وقال عزام إنه محتفظ بالعظمة لحين يأتي له رأي العلم في كيفية التصرف فيها وإبطال ما عليها حتى لا تتسبب في أذى أحدًا، كما صممت على أيدي أشخاص مجهولين وقاموا بإلقائها بمكان قريب من مسكنهم.