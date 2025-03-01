بعد المشادة الكلامية بينهما.. زيلينسكى يشكر أمريكا ويعرب عن أمله في "علاقات قوية" معها

لندن- (أ ب)

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، عن شكره للدعم الأمريكي لبلاده، معربا عن أمله فى قيام"علاقات قوية" مع واشنطن.

جاء ذلك بعد أقل من يوم من مشادة كلامية بين زيلينسكي وترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض مساء أمس الجمعة، ما أشاع حالة من عدم اليقين لدى الكثيرين بشأن موقف الحليفين اللذين كانت تربطهما علاقات قوية في السابق.

وفي سلسلة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قال زيلينسكي إن الأوكرانيين "ممتنون بشكل كبير للولايات المتحدة على كل الدعم"، وشكر زيلينسكي ترامب والكونجرس على وجه التحديد إلى جانب "الشعب الأمريكي".

وأضاف "علاقتنا مع الرئيس الأمريكي لا تقتصر على مجرد زعيمين: إنها رابطة تاريخية ومتينة بين شعبينا.. لقد ساعد الشعب الأمريكي في إنقاذ شعبنا"، مضيفًا "نريد فقط علاقات قوية مع أمريكا وآمل حقا أن نحظى بها".