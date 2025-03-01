وزير الخارجية: كل عناصر المجتمع الفلسطيني ستكون فاعلة في خطة مصر لإعادة إعمار غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

قال وزير الخارجية المصري والهجرة بدر عبد العاطي، نحن في المراحل الأخيرة من التجهيز للقمة العربية الطارئة بشأن غزة، مشددًا على أنه يوجد ثوابت عربية غير قابلة للتصرف وعلى رأسها رفض تهجير سكان قطاع غزة وهناك تنسيق كامل مع الدول العربية الشقيقة.



وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، اليوم السبت، أن خطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر يتم إعدادها بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا في الرؤى مع الحكومة الفلسطينية لترتيبات الأمن والحوكمة بغزة.

ولفت عبد العاطي، إلى أن خطة إعادة إعمار غزة خطة عملية ضمن أطر زمنية محددة وقصيرة الأمد ودون الحاجة لتهجير أي مواطن، موضحًا أن كل عناصر المجتمع الفلسطيني ستكون فاعلة في خطة إعادة إعمار غزة.



فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إن الخطة المشتركة مع مصر لإعادة إعمار غزة تضمن عدم ترحيل أي سكان من القطاع.



وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، "سنطرح خطة لإعادة إعمار غزة خلال القمة المقبلة بالقاهرة"، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل لجنة تابعة للحكومة لتقديم الخدمات وتنسيق الجهود في قطاع غزة.

وأوضح مصطفى أن الحل السياسي في المنطقة يتمثل في إقامة دولة فلسطينية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن ما يجري في الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يجري في غزة ولابد من حل سياسي شامل.