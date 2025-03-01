رئيس الوزراء الفلسطيني: الخطة المشتركة مع مصر تضمن عدم ترحيل سكان غزة

القاهرة- مصراوي:



قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، إن الخطة المشتركة مع مصر لإعادة إعمار غزة تضمن عدم ترحيل أي سكان من القطاع.



وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم السبت، سنطرح خطة لإعادة إعمار غزة خلال القمة المقبلة بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه سيتم تشكيل لجنة تابعة للحكومة لتقديم الخدمات وتنسيق الجهود في قطاع غزة.

وأوضح مصطفى أن الحل السياسي في المنطقة يتمثل في إقامة دولة فلسطينية في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن ما يجري في الضفة الغربية لا يقل خطورة عما يجري في غزة ولابد من حل سياسي شامل.