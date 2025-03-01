وزير الداخلية السوري يبحث الوضع الأمني في اللاذقية

دمشق- (د ب أ)

بحث وزير الداخلية السوري علي كدة اليوم السبت مع محافظ اللاذقية محمد عثمان الوضع الأمني في المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد، وتعزيز جهود جهاز الشرطة في حفظ النظام وضبط حالة الأمان.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أشاد محافظ اللاذقية بجهود جهاز الشرطة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر من أجل تعزيز استقرار المحافظة وضمان أمن المواطنين.

وكانت مجموعات من النظام السابق نفذت في الشهرين الماضيين أربع عمليات في شمال غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر إدارة العمليات العسكرية.

وتعد اللاذقية الساحلية موطن الأقلية العلوية، وهي طائفة شيعية ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد. ويُعتقد أن العلويين يشكلون حوالي 10% من السكان.