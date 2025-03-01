إعلان

خلال مشادته مع زيلينسكي.. ترامب يهاجم بايدن ويصفه بـ"الرئيس الغبي" (فيديو)

12:59 م السبت 01 مارس 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه جو بايدن بـ "الرئيس الغبي" خلال جداله مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي لترامب: "نحن باقون، يا سيدي الرئيس، نحن باقون في بلدنا، وسنظل أقوياء. منذ بداية الحرب كنا وحدنا. ونحن ممتنون. لقد قلت شكرا في هذه القاعة"، فأجاب الرئيس الأمريكي: "لم تكن وحدك. لم تكن وحدك".

وأضاف ترامب: "لقد أعطيناكم من خلال هذا الرئيس الغبي (جو بايدن) 350 مليار دولار"، لقاطعه زيلينسكي قائلًا: "لقد صوتّم لرئيسكم"، واستكمل الرئيس الأمريكي: "لقد أعطيناكم معدات عسكرية"، ليعاود زيلينسكي مقاطعته قائلا: "لقد صوتّم لرئيسكم".

ووقعت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفا "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب بايدن زيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
احتجاجًا على خفض المساعدات الخارجية.. وزيرة بريطانية تستقيل من حكومة ستارمر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

بمناسبة رمضان.. إتاحة خدمة جديدة بتقسيط قيمة مخالفات المرور اضغط للتفاصيل
في أول يوم رمضان.. ‎بيان مهم من دار الإفتاء حول قيمة زكاة الفطر والفدية
الخريطة الكاملة.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2025 على جميع القنوات (مُحدث)