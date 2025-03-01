خلال مشادته مع زيلينسكي.. ترامب يهاجم بايدن ويصفه بـ"الرئيس الغبي" (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلفه جو بايدن بـ "الرئيس الغبي" خلال جداله مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي لترامب: "نحن باقون، يا سيدي الرئيس، نحن باقون في بلدنا، وسنظل أقوياء. منذ بداية الحرب كنا وحدنا. ونحن ممتنون. لقد قلت شكرا في هذه القاعة"، فأجاب الرئيس الأمريكي: "لم تكن وحدك. لم تكن وحدك".

وأضاف ترامب: "لقد أعطيناكم من خلال هذا الرئيس الغبي (جو بايدن) 350 مليار دولار"، لقاطعه زيلينسكي قائلًا: "لقد صوتّم لرئيسكم"، واستكمل الرئيس الأمريكي: "لقد أعطيناكم معدات عسكرية"، ليعاود زيلينسكي مقاطعته قائلا: "لقد صوتّم لرئيسكم".

Stupid president" - Trump called Zelensky a "stupid president." pic.twitter.com/Cbekuqe8lB — DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) February 28, 2025

ووقعت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفا "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".