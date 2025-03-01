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ماذا قال زيلينسكي لترامب حتى طلب منه مغادرة البيت الأبيض؟ (فيديو)

12:41 م السبت 01 مارس 2025

زيلينسكي

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القاهرة- مصراوي:

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يعتذر بعدما تحول اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي إلى ما وصفه روبيو بـ "الفشل الذريع"، بينما تساءل عما إذا كان الزعيم الأوكراني يريد حقًا السلام في حرب البلاد مع روسيا.

وخلال الجلسة قال زيلينسكي: "ما نوع الدبلوماسية التي تتحدث عنها يا جي دي (نائب الرئيس ترامب)؟" قبل أن يقول نائب الرئيس، للزعيم الأوكراني "اعتقد أنه من غير الاحترام أن تأتي إلى المكتب البيضاوي وتحاول رفع دعوى قضائية أمام وسائل الإعلام الأمريكية"، وقال روبيو إن الاجتماع "خرج عن المسار" بعد هذا التفاعل.

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.

وأضاف روبيو أن زيلينسكي مرحب به في البيت الأبيض عندما يكون "مستعدًا لصنع السلام ويكون جادًا بشأن السلام".

وتساءل روبيو: "كيف ستجمعون فلاديمير بوتين والاتحاد الروسي على طاولة لمناقشة حتى الفرصة، واستكشاف ما إذا كانت هناك فرصة للسلام؟.. لن تفعل ذلك من خلال مناداتهم بأسماء (في إشارة إلى مخاطبة زيلينسكي لنائب الرئيس الأمريكي بجي دي).

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ترامب زيلينسكي البيت الأبيض
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