الأمين العام للأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة "يجب أن يستمر"

نيويورك- (د ب أ)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة كلا من إسرائيل وحركة حماس على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أهمية الأيام القليلة المقبلة.

وقال جوتيريش قبل فترة وجيزة من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار: "يجب أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف وفقا لبيان الأمم المتحدة "الأيام المقبلة في غاية الأهمية. يجب على الطرفين ألا يدخرا جهدا من أجل تجنب انهيار هذا الاتفاق".

وتنتهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي بدأت في 19 يناير، اليوم السبت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".





