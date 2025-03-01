مطالبة موظفي الحكومة الأمريكية مجددًا بشرح إنجازاتهم الأخيرة

واشنطن- (أ ب)

بدأ موظفو الحكومة الاتحادية في تلقي رسالة بريد إلكتروني أخرى، تطالبهم بشرح إنجازاتهم الأخيرة، في محاولة جديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك للمطالبة بإجابات من القوى العاملة الحكومية.

وتم الكشف عن الخطة من قبل مصدر مطلع ، طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه غير مخول له ببحث تلك المسألة بشكل علني. وكان من المقرر في بادئ الأمر أن يتم إرسال الطلب الجديد اليوم السبت، غير أنه بدأ يصل إلى صناديق البريد الوارد لبعض الموظفين في وقت متأخر من أمس الأول الجمعة.

وكان أول بريد الكتروني، تم توزيعه قبل أسبوع، يسأل الموظفين "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟ وطلب منهم سرد خمسة مهام أنجزوها.

وقال ماسك، الذي يسعى بتمكين من قبل ترامب، إلى تقليص حجم الوكالات وإلغاء آلاف الوظائف الاتحادية إن أي شخص لا يستجيب سيتم فصله. وفي الوقت نفسه، طلبت العديد من الوكالات من قواها العاملة عدم الرد أو أصدرت إرشادات متضاربة.

وكان من المتوقع تسليم البريد الالكتروني الثاني بطريقة مختلفة، طبقا لمصدر مطلع ، مما ربما يجعل من الأسهل تعرض الموظفين لإجراءات تأديبية بسبب عدم الامتثال.