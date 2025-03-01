روسيا: إسقاط 48 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

موسكو- (د ب أ)

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 48 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت الوزارة في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "تم تدمير 21 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة تفير، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلجورود وروستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك وليبيتسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".