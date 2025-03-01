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تركيا: حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار

10:35 ص السبت 01 مارس 2025

تركيا

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اسطنبول- (أ ب)

أعلن حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) وقف إطلاق النار في الصراع الدائر مع تركيا منذ أربعين عاما.

جاء ذلك في بيان لحزب العمال الكردستاني بعد يومين من دعوة زعيم الجماعة المسجون عبدالله أوجلان، الحزب إلى نزع السلاح.

ونشرت وكالة أنباء فرات وهي وسيلة إعلامية مقربة من حزب العمال الكردستاني، البيان الصادر عن الحزب.

وفي إشارة إلى عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا منذ عام 1999، قالت الجماعة "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم لتمهيد الطريق لتنفيذ دعوة الزعيم أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي. لن تقوم أي من قواتنا بعمل مسلح ما لم يتم مهاجمتها".

يذكر أن الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني أدى إلى مقتل عشرات الآلاف منذ بدء الصراع في عام 1984 .

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تركيا اسطنبول حزب العمال الكردستاني
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