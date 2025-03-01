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مسيرات مؤيدة ومعارضة لعزل الرئيس الكوري الجنوبي في سول

10:27 ص السبت 01 مارس 2025

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول

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سول- (د ب أ)

بدأت المظاهرات المؤيدة والمعارضة لعزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في أجزاء مختلفة من سول اليوم السبت، مما دفع السلطات إلى إرسال آلاف من رجال شرطة مكافحة الشغب وشرطة المرور إلى الموقع.

وبدأت مسيرة دعما لعزل يون، في الساعة الثانية بعد الظهر(بالتوقيت المحلي)، في منطقة جونجنو في سول، بينما من المقرر تنظيم حدث مماثل، بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأربعة أحزاب صغيرة، في نفس الموقع من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

ومن المقرر بدء مسيرة تطالب بعزل الرئيس في الساعة الخامسة مساء.

وبدأت مسيرة ضد عزل الرئيس في منطقة يويدو، في الساعة الواحدة ظهرا، وبدأت مسيرة أخرى معارضة للعزل، في نفس الوقت في منطقة جوانج هوا مون.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، عقدت المحكمة الدستورية جلستها الأخيرة في محاكمة الرئيس يون، فيما يتعلق بقضية الأحكام العرفية. ومن المتوقع أن تصدر حكمها في منتصف مارس الجاري.

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يون سوك يول سول عزل الرئيس الكوري الجنوبي
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