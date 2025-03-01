وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي لنظيره الإريتري

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الخارجية الأمريكية: ما جري اليوم بين ترامب وزيلينسكي غير قابل للتفسير

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارة لأسمرة أمس الجمعة، التقى خلالها مع أسياس أفورقي رئيس إريتريا، حيث نقل خلالها رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه أسياس أفورقي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، فضلًا عن تناول عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن زيارة وزير الخارجية إلى أسمرة جاءت في إطار متابعة الزيارة التاريخية التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية للعاصمة الإريترية أسمرة فى أكتوبر 2024، ولتفعيل آلية التنسيق الثلاثى بين مصر وإريتريا والصومال التى عقد أول اجتماع وزاري في إطارها بالقاهرة في شهر يناير الماضي، والبدء في التحضير للاجتماع الثاني للآلية في المستقبل القريب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن لقاء وزير الخارجية مع الرئيس الإريترى شهد استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح البلدين، كما شهد اللقاء أيضًا تبادلًا للرؤى بالنسبة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل دعم السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، وتحديدًا دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه.

كما تناول تطورات الأوضاع في السودان وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وقد تناول اللقاء أيضًا الأوضاع فى ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن التطورات في البحر الأحمر ورفض مشاركة أى دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر.

من جانبه، نقل أسياس أفورقى رئيس إريتريا تحياته وتقديره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع مصر وإريتريا.