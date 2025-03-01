وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي لنظيره الإريتري
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كتبت- أسماء البتاكوشي:
أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة زيارة لأسمرة أمس الجمعة، التقى خلالها مع أسياس أفورقي رئيس إريتريا، حيث نقل خلالها رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه أسياس أفورقي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، فضلًا عن تناول عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن زيارة وزير الخارجية إلى أسمرة جاءت في إطار متابعة الزيارة التاريخية التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية للعاصمة الإريترية أسمرة فى أكتوبر 2024، ولتفعيل آلية التنسيق الثلاثى بين مصر وإريتريا والصومال التى عقد أول اجتماع وزاري في إطارها بالقاهرة في شهر يناير الماضي، والبدء في التحضير للاجتماع الثاني للآلية في المستقبل القريب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن لقاء وزير الخارجية مع الرئيس الإريترى شهد استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح البلدين، كما شهد اللقاء أيضًا تبادلًا للرؤى بالنسبة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل دعم السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، وتحديدًا دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه.
كما تناول تطورات الأوضاع في السودان وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه.
وقد تناول اللقاء أيضًا الأوضاع فى ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن التطورات في البحر الأحمر ورفض مشاركة أى دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر.
من جانبه، نقل أسياس أفورقى رئيس إريتريا تحياته وتقديره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع مصر وإريتريا.
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