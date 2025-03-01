ترامب ضبط نفسه ولم يضربه.. روسيا تعلق على لقاء الرئيس الأمريكي وزيلينسكي



وكالات

علقت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن المشادات التي جرت بين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، ونظيره الأوكراني زيلينسكي في البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة إن احتفاظ ترامب ونائبه دي فانس بضبط النفس وعدم ضربهما زيلينسكي هو معجزة.

وتابعت زاخاروفا: "أعتقد أن أكبر كذبة لزيلينسكي، من بين كل أكاذيبه هي التصريح الذي صدر في البيت الأبيض بأن نظام كييف في عام 2022 تُرك بمفرده دون دعم".

وأكدت زخاروفا على أن "الطريقة التي ضبط بها ترامب وفانس نفسيهما ولم يضربا زيلينسكي هي معجزة التحمل".

وشهد المؤتمر الصحفي الذي جمع ترامب، وزيلينسكي، اليوم الجمعة، مشادة غير مسبوقة.

واتهم ترامب زيلينسكي، بأنه يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة، قائلًا:"أنت لست فى موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة"، مضيفا في حديثه الموجه لزيلينسكى: :"تصريحاتك تفتقر بشدة إلى الاحترام وما تقوم به يظهر قلة احترام للولايات المتحدة"، مهددًا "عليك التوصل إلى اتفاق وإلا سننسحب".

ووبخ ترامب زيلينسكى قائلًا: "جنودك يتناقصون وأنت تخبرنا أنك لا تريد وقف إطلاق النار".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المؤتمر الصحفى بين ترامب وزيلينسكى تم إلغاؤه بعد مشادة كلامية بينهم فى المكتب البيضاوى.