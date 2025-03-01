واشنطن بوست: أمريكا تدرس وقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وكالات

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس وقف جميع إمدادات المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إمكانية وقف جميع إمدادات المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا، بعد مشادة الرئيس مع زيلينسكي.

وبعد اشتباكه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس في وقت سابق الجمعة، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للشعب الأمريكي.

وقال في منشور على منصة إكس: "شكرا للرئيس الأمريكي والكونجرس والشعب الأمريكي".

كما تابع أن أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، مؤكدا أن بلاده تعمل من أجل ذلك تحديدا.

جاء هذا بعدما تحوّل اللقاء الذي استمر لـ50 دقيقة، بين الزعيمين إلى تلاسن حاد ومشّادة كلامية أمام الصحفيين وعدسات الكاميرات. إذ أخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة، قائلاً له "عليك أن تبدي الشكر".

وقال ترامب موجهاً كلامه بغضب لزيلينسكي: "أنت تقامر باندلاع حرب عالمية ثالثة"، وتابع "لا تخبرنا بما يجب أن نفعله، أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة".

ثم تدخل نائب ترامب جي دي فانس في الحديث موجهاً كلامه لزيلينسكي "أنتم تزجون بالكثير من الجنود إلى الحرب"، وقال "الأفعال أهم من الأقوال".