الخارجية الأمريكية: ما جري اليوم بين ترامب وزيلينسكي غير قابل للتفسير

"استقبلني لإهانتي".. أول تعليق من زيلينسكي على طرده من البيت الأبيض (صور)

مشادة كلامية وطرد.. ماذا حدث بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض؟

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن ما جرى اليوم في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني غير قابل للتفسير ولا يزال هناك مجال للتوقيع على اتفاق المعادن.

وتابعت الخارجية في بيانها الجمعة: "لدى زيلينسكي خيارات سيتعين عليه اتخاذها ومشكلة كبيرة في بلاده وينبغي أن ينصت للرئيس ترامب".

وأشارت الخارجية الأمريكية: "ما جرى اليوم في البيت الأبيض هو ما صوت من أجله الشعب الأمريكي في الانتخابات".

وبعد اشتباكه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس في وقت سابق الجمعة، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه للشعب الأمريكي.

وقال في منشور على منصة إكس: "شكرا للرئيس الأمريكي والكونجرس والشعب الأمريكي".

كما تابع أن أوكرانيا تحتاج إلى سلام عادل ودائم، مؤكدا أن بلاده تعمل من أجل ذلك تحديدا.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال الجمعة أن "السلام من دون ضمانات مستحيل".

وشدد عبر منصة اكس قائلاً: "الرئيس زيلينسكي على حق. فوقف إطلاق النار من دون ضمانات يفضي إلى احتلال روسي للقارة الأوروبية برمتها".

جاء هذا بعدما تحوّل اللقاء الذي استمر لـ50 دقيقة، بين الزعيمين إلى تلاسن حاد ومشّادة كلامية أمام الصحفيين وعدسات الكاميرات. إذ أخبر ترامب زيلينسكي أن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهماً إياه بأنه وضع نفسه في مأزق، وأنه لا يملك أي أوراق مساومة، قائلاً له "عليك أن تبدي الشكر".

وقال ترامب موجهاً كلامه بغضب لزيلينسكي: "أنت تقامر باندلاع حرب عالمية ثالثة"، وتابع "لا تخبرنا بما يجب أن نفعله، أنت ضعيف بلا الولايات المتحدة".

ثم تدخل نائب ترامب جي دي فانس في الحديث موجهاً كلامه لزيلينسكي "أنتم تزجون بالكثير من الجنود إلى الحرب"، وقال "الأفعال أهم من الأقوال".