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بغارة جوية.. جيش الاحتلال يستهدف نفقًا لحزب الله عند الحدود اللبنانية السورية

11:29 م الأحد 09 فبراير 2025

جيش الاحتلال يستهدف نفقًا لحزب الله

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رام الله - (أ ش أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائراته نفذت ضربة دقيقة على نفق تحت الأرض يمتد من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية كان يستخدمه حزب الله لتهريب الأسلحة في منطقة البقاع، وذلك بناء على معلومات استخباراتية، وفق مزاعمه.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن الجيش قوله، في بيان صحفي، إن هذا النفق سبق أن تم قصفه، وأن الجيش عازم على منع ترميمه واستخدامه مرة أخرى.

وضرب سلاح الجو الإسرائيلي عدة مواقع لحزب الله تحتوي على ذخائر وقاذفات صواريخ تشكل تهديدًا وشيكًا في الأراضي اللبنانية، حسب بيان الجيش.

وذكر الجيش أن الأهداف التي تم ضربها كانت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

هذا المحتوى من

Asha

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غارات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي حزب الله لبنان سوريا
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