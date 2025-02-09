الخارجية الفلسطينية: السلطة بدأت دراسة آلية دخولها إلى غزة

رام الله – (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية "فارسين أغابكيان"، أن السلطة الفلسطينية بدأت دراسة آلية دخولها إلى قطاع غزة.

وقالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية - في تصريح خاص لقناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد - إن هناك إشارات على تراجع وتيرة الزخم تجاه خطة ترامب بشأن قطاع غزة.

وشددت على أن الأهالي الفلسطينيين النازحين من الشمال إلى الجنوب؛ خير دليل على أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه.

وأضافت المسؤولة الفلسطينية، أن المخاطر الحالية في فلسطين كبيرة جدا وغير مسبوقة، مبينة في الوقت ذاته أن الوحشية الإسرائيلية انتقلت من غزة إلى الضفة الغربية.