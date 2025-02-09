تركيا تعتقل 29 مهاجرًا أفغانيًا

أنقرة - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة التركية 24 مهاجرا أفغانيا غير موثقين بعد تفتيش شاحنة في مدينة أماصيا.

وتم العثور على المهاجرين مختبئين داخل الشاحنة، التي كانت تنقل المطاط الخام، وفقا لتقرير الشرطة، ووقع الحادث اليوم الأحد، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية .

وكانت الشاحنة قادمة من روسيا، وقطعت نحو 800 كيلومتر عبر الأراضي التركية قبل أن توقفها الشرطة في أماصيا للتفتيش، وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشاحنة دخلت من روسيا وكانت تنقل البضائع عندما تم اعتراضها، كما ألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية.

وتم التعامل مع المهاجرين المحتجزين وفقا لقوانين الهجرة التركية، وتم نقلهم إلى مراكز الترحيل في مدينة أماصيا، حيث تتولى السلطات متابعة قضاياهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.