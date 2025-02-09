استطلاع: رؤية ترامب بالسيطرة على غزة لا تلقى قبولًا في الشارع الأمريكي

واشنطن – (أ ش أ)

أظهر استطلاع للرأي حول أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول أسبوعين له في منصبه، أن أغلبية الأمريكيين يوافقون على العمل الذي يقوم به وأن 70% يرونه متلزما بوعوده الانتخابية، لكن نسبة ضئيلة للغاية تؤيد رؤيته بشأن السيطرة على قطاع غزة، وهو ما يعكس أن رؤيته لا تلقى قبولاً في الشارع الأمريكي.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف ونشرته شبكة (سي بي إس نيوز) اليوم، عندما سُئل من استطلعت آراؤهم عن سياسة ترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط والصراع بين إسرائيل وحماس، وافقت الأغلبية (54%) على تعامله مع الصراع، لكن نسبة ضئيلة للغاية (13%) أيدت رؤيته فيما يتعلق بالسيطرة على قطاع عزة، ورأى 47% أنها فكرة سيئة.