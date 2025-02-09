إعلان

استطلاع: رؤية ترامب بالسيطرة على غزة لا تلقى قبولًا في الشارع الأمريكي

11:19 م الأحد 09 فبراير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن – (أ ش أ)

أظهر استطلاع للرأي حول أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول أسبوعين له في منصبه، أن أغلبية الأمريكيين يوافقون على العمل الذي يقوم به وأن 70% يرونه متلزما بوعوده الانتخابية، لكن نسبة ضئيلة للغاية تؤيد رؤيته بشأن السيطرة على قطاع غزة، وهو ما يعكس أن رؤيته لا تلقى قبولاً في الشارع الأمريكي.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف ونشرته شبكة (سي بي إس نيوز) اليوم، عندما سُئل من استطلعت آراؤهم عن سياسة ترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط والصراع بين إسرائيل وحماس، وافقت الأغلبية (54%) على تعامله مع الصراع، لكن نسبة ضئيلة للغاية (13%) أيدت رؤيته فيما يتعلق بالسيطرة على قطاع عزة، ورأى 47% أنها فكرة سيئة.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الشارع الأمريكي غزة مقترح ترامب لتهجير غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ترامب: سأشتري غزة
عاجل - مصر ترد على تصريحات نتنياهو المضللة وتؤكد تضامنها مع أبناء غزة البواسل
مجدي الجلاد: قرار العرجاني بالابتعاد عن "حزب الجبهة" كان استجابة للرأي العام
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس