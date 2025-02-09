خوفًا من إدانته.. نتنياهو يخشى من تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مشاركة رئيس الشاباك في جلسة ناقشت تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر بدعوى أن الحرب لا تزال مستمرة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن نتنياهو يخشى من لجنة تحقيق رسمية يقودها قاض تعينه المحكمة العليا لأنها ستسعى لإدانته.

بدوره، قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني جانتس، إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة وفق القانون في أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأكد جانتس، أن لجنة التحقيق الرسمية في أحداث 7 أكتوبر ستقام لا محالة والأمر ليس خاضعا لرغبة الحكومة.