إعلان

شولتس: خطة ترامب لتحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط فضيحة

10:52 م الأحد 09 فبراير 2025

المستشار الألماني أولاف شولتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط فضيحة ومصطلح فظيع للغاية.
وأكد شولتس، أن تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن المستشار الألماني أولاف شولتس، إن طرد الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا غير مقبول.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن موقفها لم يتغير وأي نقل قسري للسكان من قطاع غزة سيكون غير مقبول.
ويأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طرح فيها فكرة تهجير سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والأردن.
ومن جانبهم، شددت القاهرة وعمّان على رفضهما القاطع لهذا المقترح، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أولاف شولتس ريفيرا غزة دونالد ترامب ألمانيا تهجير سكان غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ترامب: سأشتري غزة
عاجل - مصر ترد على تصريحات نتنياهو المضللة وتؤكد تضامنها مع أبناء غزة البواسل
مجدي الجلاد: قرار العرجاني بالابتعاد عن "حزب الجبهة" كان استجابة للرأي العام
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس