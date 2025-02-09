شولتس: خطة ترامب لتحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط فضيحة

وكالات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط فضيحة ومصطلح فظيع للغاية.

وأكد شولتس، أن تهجير سكان غزة غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن المستشار الألماني أولاف شولتس، إن طرد الفلسطينيين من غزة سيكون أمرا غير مقبول.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن موقفها لم يتغير وأي نقل قسري للسكان من قطاع غزة سيكون غير مقبول.

ويأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طرح فيها فكرة تهجير سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة، خاصة مصر والأردن.

ومن جانبهم، شددت القاهرة وعمّان على رفضهما القاطع لهذا المقترح، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني في أرضه.