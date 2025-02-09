إعلام عبري: نتنياهو يعمل مع المشرعين الأمريكيين لحشد الدعم لخطة ترامب بشأن غزة

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصدرين مطلعين، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل مع المشرعين الأمريكيين لحشد الدعم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأشارت مصادر، إلى أن مستشاري نتنياهو يتواصلون مع كتاب أعمدة أمريكيين لتشجيعهم على الكتابة عن نقل سكان غزة.

وشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على مصر، وقال، في مقابلة حديثة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية "مصر هي التي تمنع الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة.

وكعادته، حاول نتنياهو تزييف الحقائق قائلا: إن عدم سماح مصر بتهجير الفلسطينيين يجعل قطاع غزة بمثابة "سجن مفتوح"، لذا يجب إيجاد مكان بديل لسكان القطاع.

وفي حديثه، أشاد نتنياهو بما وصفه بـ"الفكرة الرائعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تولي الولايات المتحدة مسؤولية قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة"، وقال إن إسرائيل ستسمح بعودة الفلسطينيين الذين "يتبرأون من الإرهاب" حسب ادعائه إلى غزة بعد إعادة إعمارها.

وشدد نتنياهو على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن ترامب يُعتبر "أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".

ومنذ عودته إلى منصبه، اتخذ الرئيس ترامب عدة خطوات تؤثر على إسرائيل والشرق الأوسط، بما في ذلك تحذير حماس بـ "فتح الجحيم" في حال عدم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ورفع حظر تسليم قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، وهو الحظر الذي كانت قد فرضته إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف بشأن الخسائر المدنية في غزة.

وخلال اجتماعه مع نتنياهو، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، مع توقعات بملكية طويلة الأمد هناك، مشيرًا إلى أن بلاده ستتحمل مسؤولية إزالة القنابل غير المنفجرة والأسلحة، وتسوية المنطقة، وهدم المباني المدمرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة في غزة، وذلك بعد تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.