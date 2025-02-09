لتسهيل الدخول للمملكة.. السعودية تتيح استخراج التأشيرة الإلكترونية

وكالات

نجحت المملكة العربية السعودية في ترسيخ نفسها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، بعدما جذبت قرابة 60 مليون زائر خلال العام الماضي، تنوعت أهدافهم بين العمل، الزيارات العائلية، قضاء الإجازات، أو الاستقرار بغرض الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية داخل المملكة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير لتسهيل الدخول إلى أراضيها عبر إتاحة التأشيرة الإلكترونية لمواطني 68 دولة.

وتتيح هذه الخدمة للراغبين التقديم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة دخول إلكترونية بعد استيفاء عدد من الشروط الأساسية، التي تشمل ضرورة صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى المملكة، إلى جانب رفع صورة شخصية وتعبئة استمارة إلكترونية تحتوي على البيانات الشخصية ومعلومات جواز السفر.

عملية التقديم لا تستغرق سوى ثلاث خطوات، تبدأ بتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة التأشيرات السعودية، ودفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا، وأخيرا استلام التأشيرة مباشرة عبر البريد الإلكتروني بعد معالجة الطلب.

يتميز النظام بسرعة استجابته، حيث تصل التأشيرة في غضون 24 ساعة في معظم الحالات، كما تظل صالحة لمدة عام كامل وتتيح لحاملها الإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما داخل المملكة، بشرط أن يكون المتقدم فوق سن 18 عاما إذا لم يكن لديه وصي قانوني.

تتنوع أنواع التأشيرات الإلكترونية المتاحة وتختلف رسومها وفقا للغرض من الزيارة؛ إذ تبلغ تكلفة التأشيرة السياحية ما بين 50 و300 دولار، بينما تتراوح أسعار تأشيرة الزيارة التجارية بين 100 و500 دولار.

أما تأشيرة العمل، فتختلف رسومها وفقا لطبيعة الوظيفة ومدتها ويمكن أن تصل إلى آلاف الدولارات، وعادة ما تتحمل جهة العمل السعودية هذه التكاليف، بينما تأشيرات الدراسة تتراوح تكاليفها بين 100 و500 دولار، فيما تصل تكلفة تأشيرة المرور (الترانزيت) إلى ما بين 20 و100 دولار لمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

وتشمل التأشيرات أيضا فئات أخرى، منها التأشيرة الإعلامية المخصصة للصحفيين الذين يغطون الأحداث أو المؤتمرات داخل المملكة وتتراوح رسومها بين 50 و200 دولار، وتأشيرات الإقامة الطويلة المرتبطة بالاستثمار أو الروابط العائلية والتي قد تصل تكلفتها إلى 2000 دولار.

كما أتاحت السعودية تأشيرات خاصة للمستثمرين بتكاليف تتراوح بين 500 و5000 دولار، إضافة إلى تأشيرة الرعاية الصحية التي تتراوح رسومها بين 100 و500 دولار للأشخاص الذين يزورون المملكة لتلقي العلاج.

وفي السياق نفسه، يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي التقديم للحصول على تأشيرة إلكترونية إذا كانت لديهم إقامة سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويعملون في إحدى المهن المؤهلة.

وتتميز التأشيرة الإلكترونية بسرعة المعالجة والشفافية، غير أن الرسوم المدفوعة لا يمكن استردادها في حال رفض الطلب أو تراجع المتقدم عن زيارة المملكة.