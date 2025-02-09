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زيلينسكي: إذا تم تعليق الأحكام العرفية لإجراء انتخابات فسوف نخسر الجيش

10:22 م الأحد 09 فبراير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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كييف – (أ ش أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه إذا تم تعليق الأحكام العرفية من أجل الانتخابات، فقد تخسر أوكرانيا جيشه، مؤكدا أن موضوع الانتخابات يتم طرحه من قبل الروس، على حسب تعبيره.

ونقلت وكالة يوكرينفروم عن زيلينسكي قوله إن "الشعب الأوكراني ضد الانتخابات أثناء الحرب، لأن الجميع يفهم ما سيحدث، لست خائفا من الانتخابات، ولكن ما هي الانتخابات؟، علينا إنهاء الأحكام العرفية أو تعليقها.. وإذا قمنا بتعليق الأحكام العرفية، فقد نخسر الجيش".

وقال "الروس هم من يثيرون موضوع الانتخابات لأنهم بحاجة إلى رجلهم في أوكرانيا"، مشددا على أنه من المستحيل ضمان أن يتمكن كل مواطن من التصويت.

وأضاف "كيف سيصوت الجيش؟ من الناحية الفنية، هذا صعب جدًا.. بدونهم، ستكون الانتخابات غير عادلة.. أي ديمقراطية يمكننا التحدث عنها عندما لا يستطيع أولئك الذين يدافعون عنها التصويت؟، ماذا عن الملايين من الأشخاص الذين هم في الخارج؟ هناك ثمانية ملايين شخص هناك، ومن الضروري إنشاء بنية تحتية لهم؟"

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