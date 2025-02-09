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نتنياهو: محادثاتي مع ترامب تحمل إنجازات يمكن أن تضمن أمن إسرائيل للأجيال القادمة

09:30 م الأحد 09 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل إنجازات عظيمة يمكن أن تضمن أمن إسرائيل للأجيال القادمة.

ولفت نتنياهو، إلى أنه اتفق مع ترامب على تحقيق كامل أهداف الحرب بالقضاء على حماس وإعادة الأسرى ومنع أي تهديد يأتي من غزة أو إيران.

وأشار نتنياهو، إلى أن حكومته تطبق اتفاقيات وقف إطلاق النار وهذا يتطلب منها التحرك بقوة لفرضها، مؤكدا أنها تقوم بذلك في الجنوب والشمال.

وأوضح نتنياهو، أنه أعطى تعليمات بألا يقترب أحد من المنطقة الأمنية و"سننفذ الاتفاق بحزم ونتوقع من حماس أن تفي بالتزاماتها"، مضيفا "هناك فرص لم نكن نحلم بها وأصبحت ممكنة".

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