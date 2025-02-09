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سموتريتش: من يستسلم لإملاءات سياسية في إطار صفقة الأسرى لا يستحق أن يكون قائدً

08:55 م الأحد 09 فبراير 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن الانسحاب من محور نتساريم من أسباب معارضته للصفقة لكنه قابل للتراجع عنه ويجب ألا يتحول لمنزلق خطير.

وأشار سموتريتش، إلى أن من يستسلم لإملاءات سياسية في إطار صفقة الأسرى لا يستحق أن يكون قائدا، مؤكدا معارضته صفقة التبادل الحالية لأنها خطيرة وتشمل ترميم المستوى القيادي في حركة حماس والإفراج عن "قتلة".

وأوضح سموتريتش، أنه مستعد لدعم صفقة تبادل تضمن نزع السلاح من غزة وتدمير حماس، لافتا إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية وهي الحل الواقعي الوحيد بشأن غزة و"نعمل على تنفيذها".

وشدد سموتريتش، على ضرورة تدمير حماس، زاعما أنها لن تسمح لأي شخص بالخروج من غزة، موضحا أن المرحلة الثانية من صفقة التبادل خط أحمر لا يجوز تجاوزه و"حكومتنا لن تخضع لهذا الجنون".

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