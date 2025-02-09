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شقيقة زوجة ماهر الأسد: أسماء الأسد استغلت الأطفال لبيعهم والإتجار بأعضائهم- فيديو

08:49 م الأحد 09 فبراير 2025

أسماء الأسد

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وكالات
قالت شقيقة زوجة ماهر الأسد، مجد جدعان، إن زوجة الرئيس السوري السابق أسماء الأسد متورطة في عمليات إتجار بأعضاء الأطفال في أحد دور الأيتام بسوريا.
وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية"، أشارت جدعان إلى أن أسماء الأسد كانت تضع أطفال الشهداء الذين يتم إثبات نسبهم في دور أيتام لغرضين هما الإتجار بهم أو بيع أعضائهم.

وأضافت جدعان: "ذلك الأمر أرعبني.. تلك المعلومات التي تلقيتها موثوقة".
وأشارت جدعان إلى أن الأطفال كان يتم بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الإتجار بأعضائهم.

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