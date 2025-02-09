فيديو "هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية" مضلل وغير صحيح

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو "مضلل"، قالوا إنه للحظة اختراق القناة 14 الإسرائيلية بواسطة قرصان إلكتروني يُدعى "أحمد عثمان".

وأظهر الفيديو المضلل، اختفاء الضيوف الإسرائيليين من الشاشة مع ظهور صورة علم مصر والنشيد الوطني.

#عاجل وخطير ⚠️ هاكر مصري اخترق القناة العبرية 14 قبل قليل للبث عليها النشيد الوطني المصري 🇵🇸✌️ 🇪🇬 #عاجـــــــــــــــــــــــل 😉🤣 pic.twitter.com/GCHYFGjsmA — æmîřæ (@tifour23071969) February 9, 2025

وفي أسفل شاشة القناة العبرية، ظهرت عبارة "تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان".

قبل أن يتم استبدالها بعبارة "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم... ستبقى فلسطين حرة".

لكن بالتدقيق، تبين أن الفيديو تم التلاعب به.. للمزيد اقرأ

ما حقيقة اختراق هاكر مصري للقناة 14 الإسرائيلية؟ (فيديو)