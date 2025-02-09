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فيديو "هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية" مضلل وغير صحيح

08:22 م الأحد 09 فبراير 2025

هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية

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وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو "مضلل"، قالوا إنه للحظة اختراق القناة 14 الإسرائيلية بواسطة قرصان إلكتروني يُدعى "أحمد عثمان".

وأظهر الفيديو المضلل، اختفاء الضيوف الإسرائيليين من الشاشة مع ظهور صورة علم مصر والنشيد الوطني.

وفي أسفل شاشة القناة العبرية، ظهرت عبارة "تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان".

قبل أن يتم استبدالها بعبارة "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم... ستبقى فلسطين حرة".

لكن بالتدقيق، تبين أن الفيديو تم التلاعب به.. للمزيد اقرأ

ما حقيقة اختراق هاكر مصري للقناة 14 الإسرائيلية؟ (فيديو)

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