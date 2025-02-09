فيديو| هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية

وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو للحظة اختراق القناة 14 الإسرائيلية بواسطة قرصان إلكتروني يُدعى "أحمد عثمان"، وفق ما ظهر على شاشة القناة.

وأظهر الفيديو، اختفاء الضيوف الإسرائيليين من الشاشة مع ظهور صورة علم مصر والنشيد الوطني.

#عاجل وخطير ⚠️ هاكر مصري اخترق القناة العبرية 14 قبل قليل للبث عليها النشيد الوطني المصري 🇵🇸✌️ 🇪🇬 #عاجـــــــــــــــــــــــل 😉🤣 pic.twitter.com/GCHYFGjsmA — æmîřæ (@tifour23071969) February 9, 2025



وفي أسفل شاشة القناة العبرية، ظهرت عبارة "تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصير أحمد عثمان".

قبل أن يتم استبدالها بعبارة "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم... ستبقى فلسطين حرة".