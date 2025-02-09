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فيديو| هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية

08:22 م الأحد 09 فبراير 2025

هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية

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وكالات
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو للحظة اختراق القناة 14 الإسرائيلية بواسطة قرصان إلكتروني يُدعى "أحمد عثمان"، وفق ما ظهر على شاشة القناة.
وأظهر الفيديو، اختفاء الضيوف الإسرائيليين من الشاشة مع ظهور صورة علم مصر والنشيد الوطني.


وفي أسفل شاشة القناة العبرية، ظهرت عبارة "تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصير أحمد عثمان".
قبل أن يتم استبدالها بعبارة "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم... ستبقى فلسطين حرة".

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اختراق قناة إسرائيلية القناة 14 الإسرائيلية هاكر مصري
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