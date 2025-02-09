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وزير الدفاع الهندي: نعتبر موسكو شريكًا موثوقًا طويل الأمد في مجال الدفاع

08:13 م الأحد 09 فبراير 2025

وزير الدفاع الهندي راجناث سينج

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موسكو – (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، إن بلاده تعتبر روسيا شريكا موثوقا طويل الأمد في مجال الدفاع.

وأضاف "سينج "، في حديث مع وكالة (تاس) الروسية اليوم الأحد: "روسيا هي شريك طويل الأمد وموثوق"، وذلك قبل افتتاح معرض "آيرو إنديا" 2025 الدولي الذي سيبدأ غدا.

وأشار إلى أنه بعد تحويل مصانع الذخائر إلى شركات، تقوم شركات القطاع العام الدفاعية لدينا بإنتاج الأسلحة الروسية.

وتمت عملية الخصخصة لقطاع الدفاع الهندي في عام 2021، حيث تم تأسيس سبع شركات مملوكة للدولة تحت وزارة الدفاع الهندية.

وسيفتتح "سينج " غدا معرض "آيرو إنديا" 2025 الدولي، الذي يعقد في قاعدة "يلهانكا" الجوية في جنوب الهند منذ عام 1996.

وتعد روسيا من بين العارضين الرئيسيين في المعرض هذا العام، حيث ستقدم طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو 57" من الجيل الخامس عروض طيران.

هذا المحتوى من

Asha

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راجناث سينج وزير الدفاع الهندي الهند تعتبر روسيا شريكا افتتاح معرض آيرو إنديا 2025 الدولي قاعدة يلهانكا الجوية في جنوب الهند
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