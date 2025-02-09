ضابط إسرائيلي: ما يجري بشمال الضفة هو الأكبر منذ عملية السور الواقي عام 2002

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن ضابط في فرقة الضفة الغربية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال تستعد لمهاجمة مزيد من البنى التحتية في مخيمات شمال الضفة.

وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أن عمليتهم تهدف لكشف المناطق المفخخة بالمخيمات والبنى التحتية العسكرية، مضيفا "نستهدف نقاط مراقبة فلسطينية بالمخيمات ومخازن وورش صناعة سلاح"، وفق مزاعمه.

ونقلت القناة العبرية عن ضابط هندسة إسرائيلي، قوله إن البنى التحتية العسكرية في مخيم جنين هي الأكبر التي واجهها جيش الاحتلال، مؤكدا أن ما يجري في شمال الضفة هو الأكبر منذ عملية السور الواقي عام 2002.

وفي 29 مارس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السور الواقي" على الضفة الغربية؛ ردا على عملية استشهادية استهدفت فندقا بمدينة نتانيا تسببت بمقتل 30 إسرائيليا وإصابة 160.

ومع انتهاء العملية يوم 10 مايو 2002، صادر جيش الاحتلال الإسرائيلي حوالي 5 آلاف قطعة سلاح، فضلا عن تدميره 23 معملا لتصنيع المواد المتفجرة و430 عبوة ناسفة إلى جانب صواريخ ومنصات لإطلاقها تعود لكتائب القسام.