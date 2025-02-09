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جنوح ناقلة روسية أخرى محملة بالنفط في بحر البلطيق

06:47 م الأحد 09 فبراير 2025

جنوح ناقلة روسية محملة بالنفط

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موسكو - (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية بأن ناقلة نفط روسية محملة بحمولة كبيرة جنحت في بحر البلطيق شمالي روسيا اليوم الأحد.

وذكرت قناة بازا الناطقة بالروسية التي لها علاقة بالأجهزة الأمنية الروسية، في منشور على تطبيق تليجرام، أن الناقلة كوالا، التي تعرضت لأحدث حادث يتعلق بناقلة روسية، كانت تحمل 13 ألف طن من زيت الوقود.

وقالت القناة في المنشور إنه "وفقا لمصادرنا، وقعت عدة انفجارات في غرفة المحركات، وبعدها امتلأت السفينة بالمياه".

وأكد حاكم منطقة لينينجراد بالقرب من مدينة سانت بطرسبرج، ألكسندر دروزدينكو، في وقت لاحق، وقوع حادث في المنطقة.

وقال المسؤول إن غرفة محركات الناقلة تضررت عند تشغيل المحركات.

ووقع الحادث بالقرب من ميناء أوست - لوجا، على بعد حوالي 150 كيلومترا غرب سانت بطرسبرج، وأفادت تقارير أن جميع أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 24 تمكنوا من النزول بأمان إلى البر.

وفي حين أفادت قناة بازا بأن مؤخرة الناقلة جنحت على شاطئ رملي، قال دروزدينكو إنها تمكنت من الرسو على رصيف دون فقدان أي نفط في الماء.

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