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إيران: إسرائيل اضطرت للتفاوض مع حركة كانت تسعى للقضاء عليها

06:42 م الأحد 09 فبراير 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه وحماس أجبرته على قبول وقف إطلاق النار وفق شروطها.

وأكد عراقجي، أن الاحتلال الإسرائيلي اضطر للتفاوض والتوصل لاتفاق مع حركة كان يسعى للقضاء عليها.

وشدد عراقجي، على أن مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير شعب غزة مرفوض ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، اليوم الأحد، إنه إذا كان الجميع في أنحاء المنطقة لا يؤيدون خطة الرئيس دونالد ترامب فعليهم طرح خطتهم على الطاولة.

وأشار والتز، إلى أن ترامب ينظر إلى غزة بمنظور عملي ولا يمكن وضع مليارات الدولارات في إعادة البناء ثم يتكرر 7 أكتوبر "عملية طوفان الأقصى".

وأكد واتلز، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في تدمير حركة حماس إذا لم تحترم شروط وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تهجير الفلسطينيين من غزة، إلى مصر والأردن والسيطرة على غزة لتحويلها إلى ما أسمه "ريفييرا الشرق الأوسط".

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