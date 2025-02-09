مسؤول أمريكي: من يرفض خطة ترامب بشأن غزة عليه أن يطرح خطته البديلة

وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، اليوم الأحد، إنه إذا كان الجميع في أنحاء المنطقة لا يؤيدون خطة الرئيس دونالد ترامب فعليهم طرح خطتهم على الطاولة.

وأشار والتز، إلى أن ترامب ينظر إلى غزة بمنظور عملي ولا يمكن وضع مليارات الدولارات في إعادة البناء ثم يتكرر 7 أكتوبر "عملية طوفان الأقصى".

وأكد واتلز، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في تدمير حركة حماس إذا لم تحترم شروط وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تهجير الفلسطينيين من غزة، إلى مصر والأردن والسيطرة على غزة لتحويلها إلى ما أسمه "ريفييرا الشرق الأوسط".