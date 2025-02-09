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وزير الدفاع الإسرائيلي: من يدخل المنطقة العازلة في غزة فقد جنى على نفسه

06:27 م الأحد 09 فبراير 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن كل من يدخل المنطقة العازلة في غزة فقد جنى على نفسه.

وأكد كاتس، أنه لا تسامح مع أي شخص يهدد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو المنطقة الحدودية والبلدات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم هو استكمال لفشل أهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان اليوم الأحد، أن عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى والانسحاب من نتساريم دحضت كذبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر الكامل.

ولفتت إلى أن محاولات الاحتلال بسط سيطرته على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن غزة ستبقى أرضًا محررة بسواعد أهلها ومجاهديها ومحرمة على الغزاة المحتلين وأي قوة خارجية، وفق قولها.

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