موريتانيا تدين التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه السعودية

نواكشوط - (د ب أ)

أدانت موريتانيا اليوم الأحد بشدة " التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة " تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تمثل تجاوزًا مرفوضًا للأعراف والقوانين الدولية، واستفزازًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت موريتانيا في بيان لخارجيتها تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لسيادتها وأمنها.

كما تجدّد موريتانيا موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدةً حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعت موريتانيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصريحات المستفزة، حفاظًا على استقرار المنطقة واحترامًا لمبادئ القانون الدولي.

وقوبلت تصريحات بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن" إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية"، بالرفض والإدانة من جانب المملكة العربية السعودية والدول العربية التي اعتبرتها تعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.